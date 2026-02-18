Lite tra due Big per una camera con bagno a Sanremo già si accende lo scontro fuori dal palco

A Sanremo, una lite tra due artisti si è scatenata per una camera con bagno privato, causando tensione fuori dal palco. La causa dello scontro sarebbe stata la richiesta simultanea di un alloggio già prenotato da entrambi, con uno di loro che avrebbe tentato di ottenere la sistemazione esclusiva. La discussione si sarebbe intensificata davanti alla reception dell’hotel, attirando l’attenzione di altri ospiti e staff. La situazione si è comunque risolta senza ulteriori incidenti, mentre l’atmosfera tra i protagonisti rimane tesa.

A 6 giorni dalla prima serata del Festival di Sanremo, l'atmosfera avrebbe già iniziato a surriscaldarsi al di fuori del palco: stando a quanto riferito dall'esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, due dei Big in gara si sarebbero resi protagonisti di un'accesa lite per ottenere una camera d'hotel con bagno privato che entrambi avevano già adocchiato. La situazione sarebbe degenerata a tal punto da costringere le rispettive agenzie a intervenire per trovare un punto d'accordo ed evitare che il clamore generato dall'alterco potesse scatenare il gossip ancor prima dell'inizio ufficiale della kermesse musicale.