Mestre caos nei portici di via Palazzo | rissa tra avventori e caos

Martedì sera i portici di via Palazzo a Mestre sono stati teatro di una rissa tra alcuni avventori. Le urla e i rumori di schiamazzi hanno attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, intervenute sul posto per calmare gli animi. Sul luogo sono stati rilevati danni a sedie e tavolini, mentre nessuno ha riportato ferite gravi. La polizia ha identificato alcuni dei coinvolti e ha avviato le indagini.

Le urla e il caos hanno scosso nuovamente il cuore di Mestre martedì sera, quando i portici di via Palazzo sono diventati teatro di scontri tra avventori alterati. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la tensione si trasformasse in una violenta aggressione fisica, mentre i residenti della zona chiedono interventi più drastici per garantire la tranquillità nei quartieri cittadini. La serata è precipitata tra i bar del centro terraferma, dove persone sotto l’effetto di alcol e altre sostanze hanno dato vita a scene di puro disordine. Gli agenti della polizia locale, insieme ai militari dell’esercito già presenti sul posto, sono dovuti intervenire per separare clienti che stavano iniziando a colpirsi tra loro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestre, caos nei portici di via Palazzo: rissa tra avventori e caos Notizie correlate Caos in campo: rissa tra tifosi. Partita sospesa!La partita si trasforma in un campo di battaglia, il calcio sparisce e resta solo la violenza. Caos a Maddaloni: rissa tra quattro uomini e un ferito in ospedaleQuattro uomini sono stati denunciati per rissa a Maddaloni dopo uno scontro fisico avvenuto nel cuore della città.