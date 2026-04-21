Cavalli in fuga sulla Statale 36 labirinto di auto nel tunnel | uno muore nello schianto

Nella serata di lunedì 20 aprile si è verificato un grave incidente sulla SS36 in Valassina, vicino a Monza. Due cavalli, sfuggiti da un maneggio, sono entrati nella carreggiata all’uscita di un tunnel causando un ingorgo di auto. L’impatto tra i veicoli ha portato a un incidente che ha coinvolto diversi mezzi, con un cavallo che è morto nello scontro.

Maxi incidente nella serata di lunedì 20 aprile lungo la SS36, in Valassina, all’altezza di Monza. Due cavalli, fuggiti da un maneggio, sono finiti sulla carreggiata all’uscita di un tunnel, provocando uno schianto che ha coinvolto più veicoli. La notizia è riportata da MonzaToday.L’impatto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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E i somari vanno piano … i cavalli invece galoppano. Quindi noi andiamo lentamente . Perdendo in competitività esposti a rischi maggiori per più a lungo. I somari x.com