Cantiere piazza Moro rivoluzione nei percorsi | via Suppa inverte il senso di marcia

In un'operazione di modifica alla viabilità nel centro cittadino, il senso di marcia di via Suppa è stato invertito. Questa decisione si inserisce nel quadro di interventi che coinvolgono anche il cantiere di piazza Moro, dove sono stati riorganizzati i percorsi per i veicoli. La modifica è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la direzione di marcia su questa strada.

Continua la rivoluzione della mobilità nel cuore della città, su via Suppa cambia il senso di marcia. Il grande cantiere per la riqualificazione di piazza Aldo Moro entra in una nuova fase operativa e, con l'avanzamento dei lavori, scattano nuovi provvedimenti per disciplinare il traffico in una.🔗 Leggi su Baritoday.it

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