Nella piazza Moro sono stati completati i lavori di riqualificazione dei giardini. Le barriere di sicurezza che circondavano l’area sono ancora in posizione, ma gli operai stanno iniziando a rimuovere le recinzioni che delimitavano il cantiere. Questa fase rappresenta il proseguimento delle operazioni di rinnovo dell’area pubblica.

Gli operai hanno avviato le operazioni di smantellamento delle barriere che delimitavano la zona dei lavori. I nuovi interventi coinvolgeranno l'area di via Dell'Arca. Esultano i commercianti, ma nel piazzale della Stazione rimangono i problemi legati alla sicurezza Le barriere di sicurezza sono ancora presenti lungo il perimetro dei giardini ormai riqualificati. Gli operai hanno avviato le operazioni di smantellamento delle recinzioni che delimitavano l'area di intervento in piazza Moro. La zona della Stazione Centrale di Bari è oggetto di un ampio restyling avviato da alcuni mesi. Si è conclusa la prima fase delle operazioni: in questi giorni saranno ‘liberate’ le zone prossime a piazza Umberto, con grande sollievo dei commercianti del luogo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i giardini riqualificati, scatta la 'fase 2' del cantiere

Articoli correlati

Leggi anche: Bari, Piazza Moro è ancora un cantiere. Solo a marzo via alla seconda fase

Urbino: Riqualificati i giardini del tribunale, 2000 mq restituiti alla città tra storia e fruibilità.Urbino Restituisce ai Cittadini un Angolo di Storia: Riqualificazione dei Giardini del Tribunale Urbino si prepara a riaprire al pubblico i giardini...

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i giardini riqualificati, scatta la 'fase 2' del cantiere; Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i nuovi giardini, scatta la 'fase 2' del cantiere; Mobilità, lavori alla rete idrica in via Gramsci: dal 25 marzo cambia la viabilità; Sono Pasolini, Moro e Tortora per ricordare l’abisso italiano.

Fabrizio Moro, il nuovo album si intitola Figli di nessuno: ecco quando usciràFabrizio Moro è pronto per tornare sulle scene e per scalare le classifiche: il suo nuovo album si intitolerà Figli di nessuno, uscirà il 12 aprile e sarà il seguito di Pace, pubblicato nel 2017. 105.net

L’attore a Modena con il progetto “Attraversando quei corpi: Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra Storia”. Biglietti scontati grazie alla collaborazione tra il nostro giornale ed Emilia Romagna Teatro (Ert). Nell’articolo tutte le informazioni utili - facebook.com facebook

Domani dalle 11 presso la Sala Aldo Moro della Direzione Generale INPS a Roma si terrà la Relazione di Verifica sull'attività dell'Istituto relativa all'anno 2025 a cura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS Diretta rb.gy/v1pmn4 Inps Comunica x.com