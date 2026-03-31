Trent’anni di marineria Alla Fortezza l’omaggio al fondatore scomparso

Alla Fortezza di Monte Argentario si è tenuta una cerimonia per celebrare i trent’anni della sezione locale della Lega Navale. L’evento ha ricordato il fondatore della sezione, scomparso in passato. La manifestazione ha visto la partecipazione di membri e rappresentanti della marineria locale, con esposizioni e momenti commemorativi.

MONTE ARGENTARIO "Trent’ anni di marineria", la sezione di Monte Argentario - Orbetello della Lega Navale celebra tre decenni di storia e si mette in mostra. La Sezione di Monte Argentario - Orbetello della Lega Navale Italiana inaugura sabato 4 aprile, alle 16 nella Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, un percorso espositivo che celebra i trent’anni dalla fondazione della Sezione e rende omaggio al suo fondatore, recentemente scomparso. Attraverso strumenti nautici, attrezzature e oggetti d’epoca, la mostra racconta un secolo di vita marinaresca e il legame profondo tra il mare e la comunità del Monte Argentario. Il programma prevede anche una serie di conferenze divulgative su meteorologia marina, sicurezza in mare e navigazione nell’antichità, pensate per un pubblico ampio e non necessariamente esperto di marineria e diporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trent’anni di marineria. Alla Fortezza l’omaggio al fondatore scomparso Articoli correlati Amelia Rosselli, trent’anni dopo: al Palladium un omaggio tra poesia, musica e pensiero critico“L’inferno, tessuto da mani perfette” porta in scena l’eredità viva della poetessa con un’azione musicale firmata da Fabrizio De Rossi Re A... Due racconti intensi al cinema: un omaggio al giornalista scomparso e una rilettura moderna di ShakespeareDue nuovi film approdano al cinema in una finestra ristretta ma intensa, tra il 2 e il 5 febbraio, offrendo due racconti profondi, lontani per tempo...