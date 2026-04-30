Disco verde al Piano pandemico tutte le novità

Dopo mesi di attesa e discussioni, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Piano pandemico nazionale. La decisione arriva inaspettatamente e segna un passo importante nella gestione delle emergenze sanitarie. La delibera ufficiale è stata adottata senza ulteriori rinvii, chiudendo così una fase di confronto e polemiche che si era protratta nel tempo. Ora, il piano sarà implementato a livello nazionale.

Ci siamo. Dopo una lunga attesa non senza polemiche è arrivato, un po’ a sorpresa, il via libera in Conferenza Stato Regioni al nuovo Piano pandemico nazionale. Un documento che copre il periodo 2025-2029 e che punta a far tesoro della lezione dell’ultima pandemia, con l’obiettivo di consentire all’Italia di fronteggiare le minacce di patogeni respirator i a maggiore potenziale pandemico. Obiettivo, come sottolinea ‘Quotidiano Sanità’, rendere il sistema sanitario più flessibile e capace di adattarsi a scenari diversi. La pandemia più probabile e quella più insidiosa. “Più che concentrarci sulle tempistiche, sposterei il focus sull’importanza che sia arrivato un nuovo Piano pandemico e che si stia lavorando sull’essere preparati”, commenta Cristina Mussini, presidente Simit.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Disco verde al Piano pandemico, tutte le novità Notizie correlate Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, disco verde dalla giunta al piano triennaleSu proposta dell’assessora al welfare e all’inclusione sociale, Pasqualina Straface, la giunta della Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto... Disco verde al Piano antincendio boschivo, Gallo: "Gli incendi si combattono prima che inizino"La giunta regionale della Calabria ha approvato il Piano antincendio boschivo (Aib) 2026, uno strumento strategico che punta a rafforzare la capacità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fineco, disco verde a ipotesi divisione ruoli ad e dg; Disco verde dalla giunta, un altro passo avanti per la rigenerazione del borgo di Podargoni; F2i, via libera al polo degli aeroporti sardi; Meloni, piano accise in 2 tempi. E nel Dpf non c’è lo scostamento. Piano antincendio boschivo 2025, disco verde dalla Giunta regionaleLa Giunta regionale ha detto sì al nuovo Piano regionale antincendi boschivi, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo. Prevenzione, monitoraggio e intervento tempestivo si fondono ... rainews.it Piano triennale delle opere. Disco verde dai revisoriAl via la prima integrazione al piano triennale delle opere pubbliche già deliberato lo scorso febbraio. In questi giorni i revisori dei conti di palazzo civico hanno dato l’ok all’aggiunta nel piano ... lanazione.it Disco verde del Senato al cosiddetto decreto ponte, con il voto di fiducia. L'Aula di palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 95 voti favorevoli, 58 no e un astenuto. Ora il testo passerà alla Camera per la conversione in legge che scade il 10 mag - facebook.com facebook Disco verde del Senato al cosiddetto decreto ponte, con il voto di fiducia. L'Aula di palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 95 voti favorevoli, 58 no e un astenuto. Ora il testo passerà alla Camera per la conversione in legge che scade il 10 mag x.com