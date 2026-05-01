canone in verso dante e il santo ottocento anni fa

Nel canto XI del Paradiso, Dante non menziona direttamente San Francesco, ma la sua figura viene richiamata attraverso le parole di san Tommaso d’Aquino. Questa scelta letteraria collega le figure dei due santi senza un intervento esplicito, creando un collegamento tra le diverse rappresentazioni spirituali. La narrazione si concentra sul ruolo di san Tommaso e sulla sua interpretazione delle cause divine, lasciando intendere l’importanza di San Francesco nel contesto più ampio della poetica dantesca.

Nel canto XI del Paradiso, San Francesco non compare direttamente, ma la sua presenza viene evocata attraverso le parole di san Tommaso d’Aquino. L’assenza enfatizza la figura di San Francesco e l’importanza che ebbe per Dante. Da questa prospettiva prende avvio Un’ignota ricchezza. San Francesco e Dante, secondo appuntamento di Canone in verso 2026, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dedicata al dialogo tra parola e musica, poesia e interpretazione, inserita quest’anno nel programma “Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica”, il calendario di iniziative con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca celebra nel 2026 la figura e l’eredità culturale di Francesco.🔗 Leggi su Lanazione.it

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