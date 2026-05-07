Cannavò screening gratuiti per le mamme | la prevenzione è un dono

Iniziativa di screening gratuito per le madri, volta a promuovere la prevenzione. Le mamme interessate potranno ricevere kit diagnostici per il colon-retto da utilizzare a domicilio. Dopo aver effettuato l’esame, sarà offerto un percorso di assistenza medica in caso di risultati positivi. L'obiettivo è facilitare l’accesso a controlli preventivi senza costi aggiuntivi e senza spostarsi da casa.

? Cosa scoprirai Come funzionerà l'assistenza medica dopo un esame positivo?. Chi può ricevere i kit diagnostici per il colon-retto a casa?. Dove si troverà il camper attrezzato per le mammografie gratuite?. Come prenotare i controlli oncologici tramite la parrocchia locale?.? In Breve Mammografie per donne 50-69 anni e kit colon-retto per fascia 50-69 anni.. Kit cervice uterina per donne tra i 30 e i 64 anni.. Messa con benedizione alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Nicola di Bari.. Prenotazioni al numero 389 3157118 con orari 9:00-12:00 e 15:30-18:30.. Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 9:00, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria porterà servizi sanitari gratuiti a Cannavò per celebrare la Festa della Mamma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannavò, screening gratuiti per le mamme: la prevenzione è un dono Notizie correlate Festa della mamma: screening oncologici gratuiti a CannavòUna giornata che unisce salute e spiritualità, prevenzione e attenzione alla persona nella sua interezza. Glaucoma, al via la campagna di prevenzione con screening gratuiti: tutte le informazioniCampagna di prevenzione e screening gratuiti organizzati dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, in collaborazione con numerosi volontari... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prevenzione e fede: a Cannavò screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma; Cannavò, screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma; Cosenza, la Polisportiva Smile testimonial per la donazione degli organi; Lamezia Terme, gli Other Voices aprono maggio con Sound & Vision. Prevenzione e fede a Cannavò: screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma | INFOIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria organizza un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita a Cannavò ... strettoweb.com Reggio, a Cannavò screening oncologici gratuiti per la Festa della MammaUna giornata che unisce salute e spiritualità, prevenzione e attenzione alla persona nella sua interezza. In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9.00, il Ce ... citynow.it Prevenzione e fede a Cannavò: screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma | INFO - facebook.com facebook