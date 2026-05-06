Festa della mamma | screening oncologici gratuiti a Cannavò

In occasione della Festa della mamma, si è tenuto a Cannavò un evento dedicato alla prevenzione con screening oncologici gratuiti. La giornata ha offerto alle donne la possibilità di sottoporsi a controlli medici specifici, promuovendo l’importanza della diagnosi precoce. Durante l’iniziativa, sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati forniti consigli sulla salute femminile, in un’atmosfera che ha coniugato attenzione al benessere fisico e spirituale.

Una giornata che unisce salute e spiritualità, prevenzione e attenzione alla persona nella sua interezza. In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, a partire dalle ore 9.00, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria sarà presente a Cannavò con un’iniziativa di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Prevenzione in piazza: l’ASL porta gli screening oncologici gratuiti nel cuore della cittàTempo di lettura: 2 minutiIn una città vestita di giallorosso, attraversata dall’entusiasmo e dall’orgoglio per il risultato sportivo del Benevento... Screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto: così Castellabate celebra la Giornata Internazionale della DonnaAnche Castellabate celebra la Giornata Internazionale della Donna, con diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della mamma, Open Week Farmacia al femminile: una settimana di prevenzione gratuita per la salute delle donne; Prevenzione e fede: a Cannavò screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma; Screening in Piazza a Polistena: prevenzione gratuita per la Festa della Mamma · ilreggino.it; Fondazione Artemisia e Croce Rossa Italiana insieme per la Festa della Mamma: Pap-test e screening gratuiti. Reggio, a Cannavò screening oncologici gratuiti per la Festa della MammaUna giornata che unisce salute e spiritualità, prevenzione e attenzione alla persona nella sua interezza. In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, a partire dalle ore 9.00, il Ce ... citynow.it Prevenzione e fede a Cannavò: screening oncologici gratuiti per la Festa della Mamma | INFOIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, il Centro Screening Oncologici dell’ASP di Reggio Calabria organizza un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita a Cannavò ... strettoweb.com Festa della Mamma in arrivo. VIVAIO COSSUTO venerdì 8 ORARIO CONTINUATO - facebook.com facebook Festa della mamma a Cinecittà World, Roma World e Luneur Park ift.tt/8XflUIK x.com