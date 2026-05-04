FilmmakHER il cinema delle donne prende spazio | gli appuntamenti dal 17 maggio al 14 giugno

Dal 17 maggio al 14 giugno 2026, presso la Fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, si tiene la terza edizione di FilmmakHER, un evento dedicato al cinema femminile. La rassegna presenta un programma che include il lavoro di 27 registe, tra figure storiche e contemporanee, riconosciute per le loro produzioni e approcci artistici. La manifestazione intende offrire uno spazio di visibilità e confronto sulle registe che hanno segnato e continuano a segnare il panorama cinematografico.