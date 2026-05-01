Ciclista aggredito dai cani il sindaco lancia l' allarme | Evitate queste zone

A Ceglie Messapica, un ciclista è stato aggredito da alcuni cani nelle ultime ore. Il sindaco ha invitato i cittadini a evitare determinate zone della città per motivi di sicurezza. La notizia ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, che si chiede come intervenire per prevenire altri episodi simili. La vicenda è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

CEGLIE MESSAPICA - Momenti di forte preoccupazione a Ceglie Messapica, dove nelle ultime ore si è verificata una grave aggressione ai danni di un ciclista da parte di alcuni cani. A darne notizia è stato il sindaco Angelo Palmisano attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social. Il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ancona, corteo per la Liberazione: il sindaco lancia l’allarme? Cosa sapere Ancona celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione con un corteo dal Passetto a piazza Cavour. "Cinquecento ettari sacrificabili in caso di piena": Forlì Cambia lancia l'allarme sulle nuove zone allagabiliLa lista civica Forlì Cambia accoglie con attenzione le preoccupazioni espresse dai residenti di San Martino Villafranca e di Villafranca in merito... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Azzannata dal proprio pitbull mentre gli porta il cibo: gamba amputata per salvarla. Il cane ucciso dalla polizia; Perde il controllo della bicicletta in discesa e finisce contro la recinzione di una casa: muore infilzata sulla ringhiera.