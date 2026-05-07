Cani | la FDA approva il progetto per allungarne la vita al 2027

La Food and Drug Administration ha approvato due nuovi trattamenti destinati a rallentare l'invecchiamento dei cani, con l'obiettivo di prolungarne la vita fino al 2027. Si tratta di un'iniezione e di una pillola, entrambi progettati per intervenire sui processi biologici legati all'invecchiamento. Questi trattamenti rappresentano i primi approvati ufficialmente per questa finalità e sono stati sviluppati specificamente per migliorare la longevità degli animali domestici.

? Cosa scoprirai Come funzioneranno le iniezioni e le pillole per rallentare l'invecchiamento?. Quali sono i due trattamenti specifici approvati dalla FDA?. Perché le razze di grossa taglia sono il bersaglio principale?. Come cambierà la gestione della vecchiaia canina con queste terapie?.? In Breve LOY-001 regola l'ormone IGF-1 per le razze di grossa taglia.. LOY-002 consiste in una pillola giornaliera per cani sopra i dieci anni.. L'obiettivo terapeutico è aggiungere da tre a quattro anni di vita sana.. La ricerca integra biotecnologia con dieta, peso e igiene dentale.. La società di biotecnologie Loyal ha ottenuto il via libera preliminare dalla FDA per un progetto scientifico che punta a estendere la vita dei cani entro il 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cani: la FDA approva il progetto per allungarne la vita al 2027 Notizie correlate Leggi anche: Ex Mira Lanza, il Campidoglio approva la concessione per Roma Tre. Via al progetto per uno studentato da 300 posti Tutti gli ostacoli sui nuovi dazi di Trump al 15 per cento: serve il Congresso per allungarne la durataDopo la bocciatura della Corte Suprema degli Stati Uniti Donald Trump, in risposta alla sentenza, ha trasformato i tanto criticati dazi al 10% in una... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Diabete di tipo 1: la FDA approva l’uso di teplizumab già dal primo anno di vita; Una pillola per allungare la vita ai cani: pronta entro il 2027.