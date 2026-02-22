Tutti gli ostacoli sui nuovi dazi di Trump al 15 per cento | serve il Congresso per allungarne la durata

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto le sue richieste di mantenere i dazi al 10%. La mossa mira a rafforzare la pressione commerciale, coinvolgendo direttamente il Congresso per estendere la durata delle tariffe. Le nuove tariffe colpiscono numerosi paesi e rischiano di influenzare i mercati globali. La decisione ha già generato reazioni contrastanti tra gli operatori economici e gli analisti.

Dopo la bocciatura della Corte Suprema degli Stati Uniti Donald Trump, in risposta alla sentenza, ha trasformato i tanto criticati dazi al 10% in una tariffa al 15% con effetto immediato verso tutti i paesi. Ma può farlo? Oggi Repubblica chiarisce alcuni ostacoli davanti a cui potrebbe trovarsi il tycoon. Il nuovo dazio globale del 15% si basa sulla Section 122 del Trade Act del 1974, una norma che consente al presidente l’applicazione anche se non era mai stata utilizzata prima. Tale provvedimento però scade dopo 150 giorni, poi dovrebbe chiedere al Congresso una estensione. Ma alla Camera i repubblicani hanno una maggioranza risicata. 🔗 Leggi su Open.online Trump, rivolta interna sui dazi: chi gli ha votato contro al CongressoA Washington, la Camera, controllata dai Repubblicani, ha deciso di opporsi a Donald Trump sui dazi. Trump rilancia: nuovi dazi globali al 15% per tutti i Paesi dopo la bocciatura della Corte SupremaDonald Trump ha annunciato un aumento dei dazi globali al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto la sua richiesta di bloccare le nuove tariffe. I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti gli ostacoli sui nuovi dazi di Trump al 15 per cento: serve il Congresso per allungarne la durata; Campionato per Società: ecco tutti i vincitori della prima edizione; Succo fuoriclasse mondiale! 8.05 record; L’infinita corsa a ostacoli. BUONGiORNO 5 A tutti Gli Ostacoli del Cuore Buen Sabato - facebook.com facebook