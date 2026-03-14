Ex Mira Lanza il Campidoglio approva la concessione per Roma Tre Via al progetto per uno studentato da 300 posti

Il Campidoglio ha approvato la concessione per l’ex stabilimento Mira Lanza, situato nel quartiere Ostiense-Marconi, che sarà trasformato in uno studentato con 300 posti letto gestito da Roma Tre. La decisione apre ufficialmente la strada alla riconversione dell’area, che negli ultimi mesi aveva suscitato interesse per la sua potenziale riqualificazione. Ora si avviano i lavori per il progetto di utilizzo.

Atto di passaggio fondamentale, che prevede un accordo di 30 anni rinnovabili. L'ateneo investirà 30 milioni di euro per riqualificazione, gestione e manutenzione del complesso ex industriale RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incendio all'ex Mira Lanza, la vigilanza è stata elusa. Ecco come sono entrati Ferrovia Termini Tor Vergata, via libera al progetto definitivo: i lavori dureranno 1.440 giorni Foro Italico, restyling da 160 milioni di euro. E il centrale del tennis diventa un palazzetto Trova una cassetta del '68 con le "voci dei nonni" registrate. Il tam tam sui social rintraccia il proprietario 🔗 Leggi su Romatoday.it

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