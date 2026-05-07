A Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono state trovate morte due donne per avvelenamento da ricina, una madre di 50 anni e la figlia di 15. Le vittime sono state trovate decedute a fine dicembre e le autorità stanno indagando su un possibile movente legato a questioni di natura familiare. Gli investigatori proseguono le verifiche per accertare le cause e eventuali responsabilità.

Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, mentre proseguono in Questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Larino. La Squadra Mobile continua a raccogliere testimonianze e a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi, nel tentativo di consolidare il quadro investigativo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate: “Possibile movente legato a questioni familiari”

Campobasso, madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare #ansa #news

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