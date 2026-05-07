A Pietracatella, nel Campobassano, si indaga sul duplice omicidio di una donna di 50 anni e della sua figlia di 15, decedute alla fine di dicembre a causa di un avvelenamento da ricina. Secondo fonti investigative, il movente potrebbe essere collegato a questioni familiari. Le autorità continuano a raccogliere elementi nel tentativo di chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, mentre proseguono in Questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Larino. La Squadra Mobile continua a raccogliere testimonianze e a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi, nel tentativo di consolidare il quadro investigativo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, fonti investigative: “Possibile movente legato a questioni familiari per l’avvelenamento”

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