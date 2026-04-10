Lavori di copertura del Trincerone Ferroviario | chiude il sottopasso di via Santi Martiri Salernitani

A Salerno, il sottopasso ferroviario tra via Santi Martiri Salernitani e via Dalmazia sarà chiuso al traffico da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile, dalle 22 alle 6 del mattino seguente. La chiusura si rende necessaria per permettere il completamento dei lavori di copertura del Trincerone Ferroviario. Durante questo periodo, sono previsti disagi per gli automobilisti che si troveranno a dover cercare percorsi alternativi.

Disagi previsti per gli automobilisti a Salerno. Da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, il sottopasso ferroviario tra via Santi Martiri Salernitani e via Dalmazia sarà chiuso al trafficoper consentire il completamento dei lavori che interessano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Lavori al sottopasso di via Santi Martiri: completato il massetto, predisposto il nuovo posizionamento del collettore fognario Chiude per i lavori di finitura il sottopasso ferroviario a MandelloLavori in via Parodi in orario notturno dal 9 al 28 marzo: scatta il piano della viabilità alternativa già sperimentato in estate Il sottopasso di... Temi più discussi: Borgo Valbelluna, al via i lavori sul tetto dei magazzini comunali; Pilosio alle Giornate del Calcestruzzo di Piacenza; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Lavori ai tetti dei cascinali all’interno del Bosco Grande. Cortona, al via i lavori alla copertura e alle facciate della Fortezza di GirifalcoGrazie al finanziamento del bando Città Murate un intervento da 300mila euro: migliora l’accessibilità ... msn.com Nocera, completati i lavori al plesso Solimena: intervento sulla copertura dell’istitutoIntervento concluso a Nocera Superiore, dove sono stati portati a termine i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del I Istituto Comprensivo Solimena. agro24.it Al via i lavori di manutenzione del ponte di San Lorenzo: di notte stop al transito - facebook.com facebook Sulla #A11, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Lucca est, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire ad Altopascio. #viabiliT x.com