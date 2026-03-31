A Campobasso, sono state chiarite le cause della morte di una madre e di sua figlia, decedute durante le vacanze di Natale all’ospedale Cardarelli. Inizialmente si sospettava un’intossicazione alimentare, ma le analisi hanno determinato che si trattava di un avvelenamento. La vicenda coinvolge le autorità che stanno indagando sulle circostanze e sulle sostanze coinvolte.

Nel loro sangue sono state trovate tracce di ricina. Aperto un fascicolo per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte durante le vacanze di Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo una sospetta intossicazione alimentare. Un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, ipotizza un duplice omicidio premeditato. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all’estero. © TAGFIN S. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Madre e figlia morte a Campobasso, la svolta: non fu intossicazione ma avvelenamento

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