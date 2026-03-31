A Campobasso, le autorità hanno confermato che la morte di madre e figlia, avvenuta poco dopo Natale, non è riconducibile a un’intossicazione ma a un avvelenamento. Le due donne, di 50 e 15 anni, sono state trovate decedute all’interno della loro abitazione. Le indagini hanno individuato la causa del decesso come conseguenza di sostanze velenose ingerite, ma i dettagli sulle circostanze non sono ancora stati resi noti.

La svolta nelle indagini: Sara Di Vita, 15 anni e Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro abitazione. Aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti Non fu una tragica intossicazione alimentare, ma un duplice omicidio premeditato. Questa la scioccante scoperta emersa nelle ultime ore sulcaso della morte di Sara di sua madre Antonelladecedute pochi giorni dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso. La Procura ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La madre e la figlia sarebbero state avvelenate con la ricina all’interno della loro abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Campobasso, madre e figlia morte poco dopo Natale: “Non fu intossicazione, ma avvelenamento”

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Nessuna intossicazione. Anzi. Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ign - facebook.com facebook

Ora c’è il sospetto che la donna di 50 anni e la figlia di 15 anni morte a Campobasso a fine dicembre siano state avvelenate x.com