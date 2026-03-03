Laura Pausini Arisa ed Elettra Lamborghini | le griffe di San Mauro ai piedi delle star di Sanremo

A San Mauro Pascoli, il distretto calzaturiero ha visto protagoniste tre grandi artiste italiane: Laura Pausini, Arisa ed Elettra Lamborghini. Le loro scarpe sono state realizzate da alcune delle marche più note della zona, che hanno mostrato le collezioni ai piedi delle celebrità durante il Festival di Sanremo. La settimana ha portato in vetrina le creazioni di questo settore, coinvolgendo artisti e aziende locali.

Cesena, 3 marzo 2026 – È stata una settimana di luci e ombre per il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli: di luci, come quelle che hanno illuminato il palco del teatro Ariston, dove molte star si sono presentate indossando calzature ‘made in Romagna’; di ombre, come quelle che si allungano sui mercati globali all’indomani dei raid condotti da Usa e Israele contro l’Iran. Le tensioni nel Golfo hanno già condotto, fra l’altro, al blocco dello stretto di Hormuz, i cui impatti sono ancora difficilmente prevedibili sia per gli approvvigionamenti energetici, sia per l’export delle nostre imprese. Laura Pausini, sfogo in sala stampa: “La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

