Campionati Scienze naturali nuova finale nazionale con Torsello per il liceo Vallone

Da lecceprima.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il liceo Vallone di Galatina ha ottenuto un nuovo risultato ai Campionati delle Scienze naturali 2026, grazie alla performance dello studente Alessandro Torsello, appartenente alla classe 3^A Qt. Torsello si è piazzato al secondo posto nella gara regionale di Biologia, contribuendo alla qualificazione del liceo alla finale nazionale. La competizione si è svolta nei giorni scorsi, rafforzando la presenza dell’istituto in questa manifestazione scientifica.

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GALATINA - Il liceo “Vallone” di Galatina celebra un altro importante risultato conseguito nei giorni scorsi ai Campionati delle Scienze naturali edizione 2026: lo studente Alessandro Torsello, della classe 3^A Qt, si è classificato al secondo posto nella gara regionale di Biologia per la.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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