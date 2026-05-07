Campionati Scienze naturali nuova finale nazionale con Torsello per il liceo Vallone

Il liceo Vallone di Galatina ha ottenuto un nuovo risultato ai Campionati delle Scienze naturali 2026, grazie alla performance dello studente Alessandro Torsello, appartenente alla classe 3^A Qt. Torsello si è piazzato al secondo posto nella gara regionale di Biologia, contribuendo alla qualificazione del liceo alla finale nazionale. La competizione si è svolta nei giorni scorsi, rafforzando la presenza dell’istituto in questa manifestazione scientifica.

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GALATINA - Il liceo “Vallone” di Galatina celebra un altro importante risultato conseguito nei giorni scorsi ai Campionati delle Scienze naturali edizione 2026: lo studente Alessandro Torsello, della classe 3^A Qt, si è classificato al secondo posto nella gara regionale di Biologia per la.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Quattro studenti del liceo “Vallone” in finale ai Campionati di Problem SolvingGALATINA – Ancora soddisfazione tra i banchi per la comunità scolastica del liceo “Vallone” di Galatina che vede quattro studenti della classe 2BS... Studente del liceo Campanella vola alla finale nazionale dei Campionati di astronomiaTra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele Bascià è secondo a livello nazionale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: In Unimore le finali nazionali dei Campionati di Scienze Naturali e dei Giochi delle Scienze Sperimentali; Brillanti risultati di due studenti del 'Vallone' nei Campionati delle Scienze Naturali 2026; San Gavino, il liceo Marconi-Lussu trionfa nelle finali regionali dei giochi della chimica e di scienze naturali - L'Unione Sarda.it. Unimore ospita le finali nazionali dei Campionati di Scienze Naturali e dei Giochi delle Scienze SperimentaliSarà Modena, dall’8 al 10 maggio, il cuore della scienza italiana delle nuove generazioni. L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ospiterà la fase nazionale dei Campionati di Scienze Natur ... sassuolo2000.it Ori, podi e qualificazioni nazionali per gli studenti del liceo reggino ai Campionati di Astronomia, Scienze e Informatica. Davide Barberi entrerà nella squadra italiana che volerà ai mondiali in Vietnam. - facebook.com facebook