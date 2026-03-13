Studente del liceo Campanella vola alla finale nazionale dei Campionati di astronomia

Uno studente del liceo Campanella partecipa alla finale nazionale dei Campionati italiani di astronomia. Gabriele Bascià si prepara a sostenere l'esame a Monza, rappresentando la categoria Junior 2. La competizione si svolge in questa città e coinvolge i migliori giovani appassionati di astronomia provenienti da tutta Italia.

Tra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele Bascià è secondo a livello nazionale. Grande orgoglio per tutta la comunità dello storico liceo classico e dell'intero polo liceale Gabriele Bascià sosterrà a Monza la finale nazionale dei XXIV Campionati italiani di astronomia per la categoria Junior 2. Tra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele è secondo a livello nazionale e si appresta a disputare la finale. Grande orgoglio per tutta la comunità del liceo classico e dell'intero polo liceale che ha contribuito alla preparazione dello studente mediante il corso di formazione per le eccellenze attivato gratuitamente per tutti gli studenti del liceo T. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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