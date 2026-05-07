Campari scivola dell’11% | ricavi sotto le attese e calo nei volumi

Campari ha registrato un calo dell’11% nel valore delle azioni, con ricavi inferiori rispetto alle previsioni e una diminuzione dei volumi di vendita. Il calo dei volumi negli Stati Uniti sembra aver influenzato negativamente i ricavi complessivi, mentre la crisi in Medio Oriente sta avendo ripercussioni sul settore del travel retail. Questi dati evidenziano un andamento difficile per il gruppo in mercati chiave.

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? Domande chiave Perché il calo dei volumi negli Stati Uniti ha colpito i ricavi?. Come influisce la crisi in Medio Oriente sul settore Travel Retail?. Quali strategie adotterà la famiglia Garavoglia per proteggere il patrimonio?. Cosa spiegano i dati dei mercati emergenti rispetto al calo globale?.? In Breve Crescita organica del 1,9% in Europa e del 2,2% in Nord America.. Mercati emergenti +12,7%, Asia-Pacifico -1,6% e Travel Retail -13,5% per tensioni Medio Oriente.. Cessione Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni di euro.. Luca e Alessandra Garavoglia detengono rispettivamente il 26% e il 25% delle quote..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campari scivola dell’11%: ricavi sotto le attese e calo nei volumi Notizie correlate Campari, trimestrale debole nel 2026 e ricavi sotto le attese: il titolo affonda a -13%Il primo trimestre del 2026 non si chiude nel migliore dei modi per Campari Group. Utili e ricavi sopra le attese, per Goldman miglior trimestre in 5 anniGoldman Sachs chiude il primo trimestre con un utile in aumento del 19% a 5,63 miliardi di dollari.