Campari scivola dell’11% | ricavi sotto le attese e calo nei volumi
Campari ha registrato un calo dell’11% nel valore delle azioni, con ricavi inferiori rispetto alle previsioni e una diminuzione dei volumi di vendita. Il calo dei volumi negli Stati Uniti sembra aver influenzato negativamente i ricavi complessivi, mentre la crisi in Medio Oriente sta avendo ripercussioni sul settore del travel retail. Questi dati evidenziano un andamento difficile per il gruppo in mercati chiave.
? Domande chiave Perché il calo dei volumi negli Stati Uniti ha colpito i ricavi?. Come influisce la crisi in Medio Oriente sul settore Travel Retail?. Quali strategie adotterà la famiglia Garavoglia per proteggere il patrimonio?. Cosa spiegano i dati dei mercati emergenti rispetto al calo globale?.? In Breve Crescita organica del 1,9% in Europa e del 2,2% in Nord America.. Mercati emergenti +12,7%, Asia-Pacifico -1,6% e Travel Retail -13,5% per tensioni Medio Oriente.. Cessione Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni di euro.. Luca e Alessandra Garavoglia detengono rispettivamente il 26% e il 25% delle quote..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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