Utili e ricavi sopra le attese per Goldman miglior trimestre in 5 anni

Goldman Sachs ha annunciato di aver registrato nel primo trimestre un utile di 5,63 miliardi di dollari, con un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi hanno raggiunto i 17,23 miliardi di dollari, segnando un aumento del 14%. Si tratta del miglior trimestre degli ultimi cinque anni per la banca d'investimento, secondo le sue comunicazioni ufficiali.

Goldman Sachs chiude il primo trimestre con un utile in aumento del 19% a 5,63 miliardi di dollari. Salgono anche i ricavi, aumentati del 14% a 17,23 miliardi. I risultati sono sopra le attese degli analisti e mostrano per Goldman Sachs il miglior trimestre negli ultimi cinque anni. "Il contesto geopolitico resta molto complesso", ha messo in guardia l'amministratore delegato, David Solomon.🔗 Leggi su Lanazione.it

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