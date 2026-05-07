Campari ha registrato 643 mln di euro di vendite nel primo trimestre in calo del 3,4% Ecco perché

Nel primo trimestre, le vendite di Campari sono state di 643 milioni di euro, segnando un calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, la crescita organica, che esclude effetti di cambio e acquisizioni, si è attestata al +2,9%. La società ha reso noti questi dati attraverso un comunicato ufficiale, evidenziando le variazioni rispetto all'anno precedente.

Campari ha chiuso il primo trimestre con vendite pari a 643 milioni di euro, in calo del 3,4%, mentre la crescita organica è stata pari al +2,9%. Il risultato riflette l'uscita dal perimestro del gruppo di Cinzano, oltre all'effetto cambi. Confermata la guidance per l'intero 2026. Più in generale.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestreLa casa automobilistica tedesca Porsche ha venduto nel primo trimestre del 2026 un totale di 60. Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite DaciaIl primo trimestre del 2026 per Renault si è chiuso in modo davvero positivo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campari ha registrato 643 mln di euro di vendite nel primo trimestre (in calo del 3,4%). Ecco perché; Campari, nel primo trimestre vendite per 643 milioni; Campari: vendite nette nel Q1 a 643 milioni di euro, +2,9% su base organica; Campari, nel primo trimestre crescita organica del 2,9%. Guidance confermata. Campari ha registrato 643 mln di euro di vendite nel primo trimestre (in calo del 3,4%). Ecco perchéPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... milanotoday.it Campari, nel primo trimestre crescita organica del 2,9%. Guidance confermata(Teleborsa) - Campari Group ha aperto il 2026 con una crescita organica delle vendite nette del 2,9% nel primo trimestre, in linea con le attese e a conferma della guidance. Le vendite reported si son ... borsa.corriere.it IL BARTENDER BOLZANINO BRUNO VINCE LA CAMPARI COMPETITION È Nakia #Bruno del Black Sheep di #Bolzano il vincitore della tappa regionale Trentino-Alto Adige della dodicesima edizione della #Campari Bartender Competition, uno degli appunt - facebook.com facebook