Nel primo trimestre, le vendite di Porsche sono diminuite del 15%. L’azienda ha segnalato come motivo principale la persistente difficoltà nei mercati internazionali, che ha influito sulla domanda dei suoi veicoli. La riduzione si è verificata in un periodo in cui altre case automobilistiche hanno riportato risultati variabili, mentre Porsche ha affrontato specifici ostacoli legati alle condizioni di mercato.

La casa automobilistica tedesca Porsche ha venduto nel primo trimestre del 2026 un totale di 60.991 veicoli in tutto il mondo, pari a un calo del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. “Le vendite tra gennaio e marzo sono state in linea con le aspettative. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà rivolta al lancio sul mercato del modello Cayenne completamente elettrico. Le consegne inizieranno quest’estate”, ha affermato Matthias Becker, direttore vendite di Porsche.www.agenzianova.com Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestre

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