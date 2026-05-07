Camminamente - escursione in natura all’interno del Parco Naturale dei Cinque Laghi di Ivrea
Un’escursione nel Parco Naturale dei Cinque Laghi di Ivrea offre l’opportunità di immergersi in un ambiente naturale ricco di laghi e sentieri. L’iniziativa CamminaMente invita le persone a fare una passeggiata tra i boschi e le acque, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico attraverso l’attività all’aperto. La proposta si svolge all’interno di uno dei parchi più estesi e visitati della zona.
CamminaMente a Ivrea: natura, mindfulness e benessere psicofisico nel Parco Naturale dei Cinque Laghi di Ivrea. Domenica 17 maggio, dalle 9.30 alle 16, in Canavese, prende il via “Camminamente”, un nuovo progetto che unisce escursionismo, conoscenza del territorio e benessere psicologico.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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