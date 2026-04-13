Si apre la stagione di eventi alla Riserva naturale del Cornino il via con un' escursione
Inizia la stagione di eventi alla Riserva naturale del Cornino con un'escursione che segna anche il trentesimo anniversario della fondazione del sito protetto. Contestualmente, si ricorda il cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la zona nel 1976. La giornata propone un'occasione per esplorare l'area e riflettere sui ricordi legati a questi due anniversari.
Da un lato il trentennale di fondazione del sito protetto, dall’altro il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. La programmazione della stagione 2026 della Riserva naturale regionale del lago di Cornino – istituita grazie alla legge regionale 421996 – si svilupperà sul filo della.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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