Brinzio VA | escursione tra storia castagni e geologia del Parco Campo dei Fiori a febbraio 2026

Brinzio, piccolo borgo nel cuore del Parco Campo dei Fiori, organizza una passeggiata guidata il 28 febbraio 2026 per far scoprire ai visitatori la sua storia, i castagni secolari e le caratteristiche geologiche della zona. La passeggiata mira a far conoscere meglio il territorio attraverso un percorso che attraversa sentieri antichi e aree naturali poco frequentate. Durante l’escursione, i partecipanti potranno osservare da vicino gli alberi più longevi e ascoltare i racconti sulle origini del paese.

Brinzio: un borgo varesino riscopre storia e natura con una nuova escursione guidata. Brinzio, piccolo comune incastonato nel Parco Regionale Campo dei Fiori, si prepara ad accogliere escursionisti e amanti della natura sabato 28 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa da Naturalis Insubria, offre un’immersione nella storia locale, dalla cultura contadina legata al castagno alle formazioni geologiche uniche del territorio, con un percorso accessibile a famiglie e appassionati. Un percorso tra storia e tradizioni. L’escursione, della durata di circa quattro ore e con un dislivello di 180 metri su un percorso di 8 chilometri, partirà alle 9:30 dal piazzale Professor Cesare Musatti, adiacente al cimitero comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

