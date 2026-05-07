Camion dei rifiuti a fuoco sulla Fondovalle paura e viabilità interrotta

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio sulla Fondovalle del Panaro, coinvolgendo un camion della nettezza urbana. L’incendio, scoppiato intorno alle 16, ha causato l’interruzione temporanea della viabilità nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano al momento altre conseguenze o feriti legati all’incidente.

Intorno alle 16 di oggi, 7 maggio 2026, un improvviso rogo ha avvolto e distrutto un camion della nettezza urbana che stava transitando lungo la Fondovalle del Panaro. E' accaduto nei pressi del bivio per Castagneto, nel territorio di Pavullo.La richiesta di aiuto ha fatto scattare l'immediato.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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