Roma scontro tra un’auto e un camion dei rifiuti | muore una donna sulla via Prenestina L’ipotesi del sorpasso azzardato

Una donna ha perso la vita in un incidente sulla via Prenestina, dopo un sorpasso azzardato che ha coinvolto un’auto e un camion dei rifiuti. La collisione si è verificata nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio, a pochi chilometri dal Grande raccordo anulare, nel quadrante Est di Roma. La donna viaggiava a bordo di un'auto che ha impattato frontalmente con il veicolo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Una donna ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, in un incidente avvenuto lungo via Prenestina, a pochi chilometri dal Grande raccordo anulare, nel quadrante Est di Roma. Il violento impatto si è verificato intorno alle 13 nel tratto compreso tra Colle Prenestino e Colle Monfortani, nei pressi di via Baselice. Coinvolti nello scontro una Renault Clio, sulla quale viaggiava la vittima, un mezzo dell'Ama e un terzo veicolo. Lo schianto. A seguito dell'urto il camion dell'Ama si è ribaltato, mentre l'utilitaria ha terminato la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata.