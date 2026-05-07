Camerino blitz dei Carabinieri | patente falsa e guida in ebbrezza

I Carabinieri di Camerino hanno fermato un veicolo nelle strade rurali di Rustano e, durante i controlli, hanno riscontrato che il conducente aveva una patente contraffatta. Dopo aver sottoposto l’uomo all’alcol test, i risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La persona è stata quindi accompagnata in caserma per ulteriori accertamenti e per la confisca del documento falso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a smascherare la patente contraffatta?. Cosa è successo esattamente nelle strade rurali di Rustano?. Perché il secondo conducente rischia la confisca immediata del veicolo?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per chi usa documenti falsi?.? In Breve Patente falsa sequestrata a un cittadino egiziano residente a Castelraimondo.. Guida in Rustano con tasso alcolemico superiore a 0,5 grammilitro.. Conducente di 39 anni fermato con patente già sospesa dalle autorità.. Veicolo sequestrato dopo il controllo dei Carabinieri tra Camerino e Castelraimondo.. I carabinieri della Compagnia di Camerino hanno intercettato due conducenti durante controlli stradali tra la città e le frazioni, portando alla denuncia un 29enne per documenti contraffatti e a un 39enne per guida in stato di ebbrezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camerino, blitz dei Carabinieri: patente falsa e guida in ebbrezza Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri: tre denunce per guida in stato di ebbrezzaI Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato anche i comuni di... Furto, spaccio, ricettazione, guida in stato di ebbrezza e altro: nove arresti dei carabinieriOperati nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale carabinieri di Brindisi per innalzare il livello di... Panoramica sull’argomento Guerra del Tuscolano: blitz nella villa dove si nascondeva il killer assoldato dal clanL'irruzione dei reparti speciali dei carabinieri in una villetta nella zona di Morena. Sequestrate droga e soldi. Salgono a 24 gli arresti, comprese le 18 persone destinatarie dell'ordinanza di custod ... romatoday.it Blitz anti droga dei carabinieri. A finire nei guai un’intera famigliaQuesta notte a Ercolano i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati in un blitz anti-droga. Nella lente dei controlli un’abitazione nel centro ... napolivillage.com