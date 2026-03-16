Furto spaccio ricettazione guida in stato di ebbrezza e altro | nove arresti dei carabinieri

Nove persone sono state arrestate dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio in diverse località della provincia di Brindisi, tra cui Mesagne, Carovigno, Ceglie Messapica, Latiano e San Vito dei Normanni. Gli arresti sono stati effettuati per reati che vanno dal furto allo spaccio di droga, dalla ricettazione alla guida in stato di ebbrezza. L’operazione è stata disposta dal comando provinciale di Brindisi.

Operati nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale carabinieri di Brindisi per innalzare il livello di sicurezza e prevenzione A Carovigno arrestato un uomo, già in affidamento in prova, a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Brindisi per ripetute violazioni delle prescrizioni. Un secondo uomo è stato arrestato in regime di detenzione domiciliare dovendo espiare 30 giorni per guida in stato di ebbrezza (fatto risalente al 2017). A Latiano l'Aliquota Radiomobile del Nor ha arrestato in flagranza un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di marijuana suddivisa in dosi a seguito di perquisizione personale e veicolare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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