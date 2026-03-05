Quando il fiume diventa arte memoria e scoperta | all' istituto comprensivo 8 la mostra Lungo la riva

Fino al 24 aprile, l'istituto comprensivo 8 di Forlì presenta la mostra “Lungo la riva. Impronte di luce, parole tra i sassi”. L'esposizione si svolge durante i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 13, e si può visitare anche in occasione di incontri di formazione programmati. La mostra mette in evidenza opere legate al tema del fiume e alla memoria collettiva.

L'istituto comprensivo 8 di Forlì ospita fino al 24 aprile la mostra "Lungo la riva. Impronte di luce, parole tra i sassi" (l'esposizione può essere visitata nei giorni di apertura della scuola, dal lunedì al venerdì dalle 10-13, o in occasione di specifici incontri di formazione previsti per il 5 e 26 marzo e per il 16 e 23 aprile, dalle 17 alle 19). Il primo evento speciale è fissato per il 14 marzo, Giornata Nazionale del Paesaggio, con visite guidate dai docenti dalle 9:30 alle 12:30.

