A Milano, durante il Fuorisalone 2026, è stata allestita una mostra dedicata alla relazione tra scienza e arte, concentrandosi sulla serotonina. L’esposizione presenta opere che esplorano i processi chimici coinvolti nelle emozioni umane, offrendo uno sguardo diretto su come la chimica possa diventare forma artistica. La mostra invita i visitatori a riflettere sulle connessioni tra il cervello e le sensazioni attraverso creazioni visive e installazioni interattive.

C’è un momento, davanti a un’opera d’arte, in cui qualcosa si muove dentro. Non è solo emozione: è chimica. È serotonina che scorre, neuroni che si accendono, corpo e mente che rispondono in sincronia a uno stimolo visivo. È proprio questo confine sottile — tra scienza e bellezza, tra biologia e percezione — che l’installazione Serotonin: the chemistry of happiness, in mostra a Milano dal 21 al 26 aprile nel Loggiato della Pinacoteca di Brera, intende esplorare con coraggio e sensibilità. Il Fuorisalone come laboratorio: arte, neuroscienza e spazio urbano. Ogni anno, durante la Settimana del Design di Milano, la città si trasforma in un organismo pulsante.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quando la chimica diventa arte: la serotonina in mostra a Milano per il Fuorisalone 2026

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