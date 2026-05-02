La nuova collabo tra G-Shock e l’artista Joshua Vides è già un cult irresistibile tra fumetto e street art

Una nuova collaborazione tra il marchio di orologi e un artista noto per il suo stile che combina fumetto e street art ha attirato l’attenzione. La collezione risultante sta già riscuotendo successo tra gli appassionati di moda e arte urbana. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono scelti indipendentemente dagli editor, ma acquistando tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è una nuova estetica che sta ridefinendo il modo in cui guardiamo gli oggetti: sembra uscita da una vignetta, ma è pensata per il mondo reale. Linee nere spesse, campiture bianche, volumi semplificati fino a sembrare disegnati a mano. Una grammatica visiva che deve molto al mondo del fumetto e dell’illustrazione, e che oggi trova una delle sue applicazioni più riuscite nell'ultima collaborazione tra gli orologi di G-Shock e l'artista californiano Joshua Vides.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La nuova collabo tra G-Shock e l’artista Joshua Vides è già un cult irresistibile, tra fumetto e street art Notizie correlate San Valentino tra i murales: a Forlì un 'Art street tour' tra amore e arteIn occasione di San Valentino, Forlì ospiterà un Art Street Tour dedicato alla Street Art cittadina, con un percorso guidato alla scoperta dei... Leggi anche: Street Art tra marmo e memoria storica. Il caso Bergiola Contenuti di approfondimento Si parla di: La nuova collabo tra G-Shock e l’artista Joshua Vides è già un cult irresistibile, tra fumetto e street art. La Renault Twingo E-Tech Electric diventa un’opera d’arte grazie a Joshua VidesLa Renault Twingo E-Tech Electric si trasforma in un’opera d’arte grazie all’artista americano Joshua Vides: ecco il progetto esclusivo svelato dalla Casa francese ... virgilio.it Twingo E-Tech Electric incontra la pop art di Joshua VidesA Parigi la Renault Twingo E-Tech Electric diventa art car grazie a Joshua Vides, tra performance dal vivo e cultura pop. Renault Twingo E-Tech ... affaritaliani.it