A Caltanissetta si sta valutando una proposta per limitare l’uso dei fuochi d’artificio rumorosi nelle festività. La proposta mira a ridurre l’impatto acustico dei botti, spesso causa di disturbo per alcune categorie di cittadini. Si stanno considerando tecnologie alternative che possano sostituire i tradizionali fuochi rumorosi durante le celebrazioni. La discussione coinvolge diverse parti interessate, tra cui associazioni e residenti.

? Cosa scoprirai Quali tecnologie potrebbero sostituire i botti nelle feste di Caltanissetta?. Chi sono le categorie più colpite dal rumore dei fuochi pirotecnici?. Come cambierebbe la sicurezza urbana con l'eliminazione degli artifici rumorosi?. Perché questa proposta mira a coinvolgere associazioni e professionisti sanitari?.? In Breve Tutela di anziani, bambini e persone con disturbo dello spettro autistico a Caltanissetta.. Protezione di animali domestici e randagi dai rischi legati alle esplosioni sonore.. Proposta di videomapping e installazioni luminose come alternativa ai fuochi pirotecnici.. Coinvolgimento futuro di associazioni locali, gruppi animalisti e professionisti sanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, proposta per limitare i botti: via ai fuochi rumorosi

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