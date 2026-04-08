Fuochi e botti nonostante i divieti a Salerno | scattano le sanzioni

Nella serata di ieri, la polizia municipale di Salerno ha effettuato controlli lungo il viadotto Gatto, dove è stata individuata e multata una persona che stava facendo esplodere fuochi pirotecnici. Il divieto di utilizzare fuochi e botti era entrato in vigore all'inizio di aprile, ma nonostante ciò, alcuni cittadini hanno continuato a mettere in atto comportamenti vietati. Le autorità hanno prontamente applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Reparto Motociclisti della polizia municipale di Salerno in azione, ieri sera. All'altezza del viadotto Gatto, infatti, è stata individuata e sanzionata una persona che usava fuochi pirotecnici, nonostante il divieto entrato in vigore da inizio aprile. Salata la multa, pari a circa 1000 euro, per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Installata la segnaletica per i risciò, scattano divieti e sanzioniLucca, 22 gennaio 2026 - Prosegue il percorso dell’amministrazione comunale per la regolamentazione della mobilità all’interno del centro storico,... Bande di teppisti seminano il panico tra botti e fuochi d’artificio: “Abbiamo paura, qualcuno ci aiuti”Bologna, 16 febbraio 2026 – «Ci sentiamo insicuri: questi ragazzini si comportano da padroni». Fuochi pirotecnici Salerno Capodanno 2026 #davidenet #capodanno2025 #fuochidartificio Si parla di: Inferno alla Boscherona. Fuochi abusivi e caos. Capodanno senza botti, i divieti per fuochi artificiali (e non solo) nei comuni d'Italia: previste multe fino a 500 euroMancano pochi giorni al Capodanno e in molte città o comuni d'Italia scattano i divieti per i festeggiamenti nella notte del 31 dicembre. Per garantire una migliore gestione dei servizi di ordine e ... ilmessaggero.it Botti e fuochi illegali di Capodanno. Ventiseienne li vendeva sui social. Scovato dalla polizia e denunciatoIl venditore abusivo di fuochi e botti di capodanno è stato tradito da WhatsApp e Facebook, i social sui quali aveva pubblicato gli annunci per smerciare illegalmente il materiale esplodente. I ... lanazione.it