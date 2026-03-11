Il leader di un partito politico ha annunciato una proposta di legge che mira a limitare la sottrazione dei minori ai casi più estremi. Nel frattempo, il caso dei “bambini del bosco”, che sono stati affidati a una comunità dopo la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre, continua a essere oggetto di discussione tra le forze politiche e le istituzioni italiane.

Il caso dei “bambini del bosco” – ospitati in una comunità dopo la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre – continua ad alimentare il dibattito politico e istituzionale in Italia. Mentre al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila si attendono gli ispettori inviati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato la presentazione di un disegno di legge della maggioranza per limitare l’allontanamento dei minori dalle famiglie ai soli casi più estremi. È da settimane che gli esponenti di centrodestra – premier inclusa – criticano le decisione dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbi nel bosco, Salvini annuncia proposta di legge “per limitare ai casi più estremi la sottrazione dei minori”

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini: “Proposta di legge per limitare sottrazioni di minori a casi estremi”

Famiglia nel bosco, Salvini e Roccella all’attacco dei magistrati che confermano l’allontanamento dei tre minoriFamiglia del bosco, Salvini e Roccella attaccano i giudici della Corte d'appello.

Una raccolta di contenuti su Bimbi nel bosco Salvini annuncia...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la videochiamata della mamma separata dai bambini. Il padre nella casa famiglia. Roccella e Salvini criticano i giudici; Salvini corre dalla famiglia nel bosco, ma non si capisce cosa c'entri il ministro dei Trasporti con il caso; Famiglia nel bosco, Meloni: Senza parole, Nordio sta mandando una ispezione. Salvini: Sarò lì la prossima settimana; Adesso Salvini andrà dalla famiglia nel bosco: La settimana prossima sarò lì. L'obiettivo è riportare i bambini a casa - Il video.

Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco: da Salvini a Meloni, la politica entra a gamba tesa mentre partono le ispezioniCaso famiglia nel bosco: Meloni attacca i giudici, Nordio invia ispettori al Tribunale per i minorenni dell’Aquila mentre Salvini annuncia una visita. Il caso diventa terreno di scontro politico sul ... tag24.it

Legalità spiegata ai più piccoli: i bimbi del “Petit Club” incontrano i Carabinieri - facebook.com facebook

+++ #PapaLeoneXIV: #Pace in #Iran e in Medio Oriente, bimbi vittime innocenti L'appello del #Papa durante l'udienza generale in Piazza San Pietro: "Continuiamo a #pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose #vitti x.com