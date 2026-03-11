Bimbi nel bosco Salvini annuncia proposta di legge per limitare ai casi più estremi la sottrazione dei minori
Il leader di un partito politico ha annunciato una proposta di legge che mira a limitare la sottrazione dei minori ai casi più estremi. Nel frattempo, il caso dei “bambini del bosco”, che sono stati affidati a una comunità dopo la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre, continua a essere oggetto di discussione tra le forze politiche e le istituzioni italiane.
Il caso dei “bambini del bosco” – ospitati in una comunità dopo la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre – continua ad alimentare il dibattito politico e istituzionale in Italia. Mentre al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila si attendono gli ispettori inviati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato la presentazione di un disegno di legge della maggioranza per limitare l’allontanamento dei minori dalle famiglie ai soli casi più estremi. È da settimane che gli esponenti di centrodestra – premier inclusa – criticano le decisione dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
