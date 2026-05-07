Negli ultimi dieci anni, gli smartwatch sono diventati strumenti comuni per monitorare salute e attività quotidiana. Questi dispositivi forniscono dati su calorie bruciate, ore di sonno e tempi di recupero, ma spesso si basano su stime e algoritmi che non garantiscono precisione assoluta. La loro affidabilità varia da modello a modello, lasciando spesso spazio a interpretazioni soggettive sui risultati forniti.

Quante calorie abbiamo bruciato, come abbiamo dormito, se siamo pronti ad allenarci: un tempo erano domande a cui si rispondeva a sensazione o per esperienza accumulata. Oggi ci sono i numeri, aggiornati in tempo reale sul polso, precisi al decimale. Da quasi un decennio fitness tracker e smartwatch figurano tra le tendenze tech più seguite, al punto che "questi dispositivi modellano il modo in cui le persone pensano alla salute e all'esercizio" scrive su The Conversation Hunter Bennett, ricercatore in scienze motorie all'Università di Adelaide (Australia). Il problema, però, è che quella precisione è in buona parte apparente: "Lo smartwatch non misura direttamente la maggior parte di questi parametri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calorie, sonno, recupero: quanto ci possiamo fidare dello smartwatch?

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