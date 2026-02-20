Autonomia e consumi | quanto ci si può fidare del computer di bordo
Uno studio americano rivela che i dati di autonomia e consumo mostrati dal computer di bordo delle auto non sono sempre affidabili. Le auto tendono a fornire stime più precise sui lunghi tragitti, mentre sui percorsi brevi o quando il serbatoio è quasi vuoto, le previsioni spesso si discostano dalla realtà. Questo può portare a sorprese durante i viaggi quotidiani, specialmente quando si pianifica di coprire brevi distanze. La questione riguarda soprattutto le auto più datate, che non aggiornano continuamente i dati di consumo.
Ci si può fidare del consumo indicato dalla strumentazione di bordo delle auto, e soprattutto dell'autonomia in chilometri? La questione è attuale, specie la seconda. L’indicatore della velocità, il tachimetro, e quello della strada percorsa, il contachilometri, sono entrambi soggetti a verifiche di accuratezza durante l'omologazione. In altri termini, devono essere precisi per legge. Nel caso invece degli indicatori del consumo di carburante e dell’autonomia residua, il legislatore non ha ancora stabilito degli obblighi di precisione. Sì, ma in sostanza: sono precisi? Quanto ci si può fidare? Nell'estate del 2021 l'Aaa (acronimo di American Automobile Association, di fatto un "parente" americano dell'Aci) ha pubblicato uno studio che ha analizzato l'accuratezza del consumo medio e dell'autonomia residua mostrati dalla strumentazione di bordo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
