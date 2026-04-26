Come ci si potrà fidare di nuovo della legge Usa?

Un lavoratore ha ricevuto una email di licenziamento alla fine della giornata, dopo aver posticipato un caso per completare una decisione. La richiesta di chiarimenti e il timore di perdere fiducia nel sistema legale statunitense sono tra le preoccupazioni sollevate. La situazione evidenzia le difficoltà di affidarsi alle procedure legali in un contesto di pratiche che, secondo alcuni, potrebbero sembrare imprevedibili o poco trasparenti.

Quel giorno, Carmen Maria Rey Caldas ha lasciato per l’ultima volta la Corte dell’immigrazione di New York, al 26 di Federal Plaza. È una degli oltre 100 giudici dell’immigrazione (dipendenti del dipartimento di Giustizia, e non del ramo legislativo) licenziati dalla seconda amministrazione Trump in quella che il New York Times, in un’inchiesta recente, ha definito una «purga senza precedenti». Il grafico che mostra l’andamento dell’accettazione delle richieste di asilo sotto gli ultimi quattro governi Usa scende in picchiata durante questo secondo mandato Trump, fino al 7%. Licenziare i giudici incaricati di valutare le richieste è parte integrante – insieme ai raid dell’Ice, rispetto ai quali è meno vistosa ma altrettanto micidiale – della Grande deportazione promessa da Trump, e di cui è architetto il suo consigliere Stephen Miller.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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