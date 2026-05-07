California Meta tenta di annullare condanna per la dipendenza da social

Meta Platforms ha presentato un'istanza a un giudice di Los Angeles per chiedere l'annullamento di una sentenza che ha condannato l'azienda per aver contribuito alla depressione di una giovane utente. La decisione riguarda una causa in cui l'azienda è stata riconosciuta responsabile di aver favorito problemi di salute mentale attraverso i social media. La richiesta è stata depositata nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Meta Platforms ha ufficialmente richiesto a un giudice di Los Angeles di annullare la storica sentenza che ha riconosciuto l'azienda responsabile della depressione di una giovane utente. Il caso, considerato un test cruciale per l'intera industria dei social media, riguarda le accuse di aver progettato algoritmi e interfacce studiate per creare una dipendenza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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