Dipendenza da social media un tribunale della California condanna Meta e Google | algoritmi e design delle piattaforme al centro della responsabilità civile

Una giuria della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha deciso che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media di una persona. La decisione si basa sul fatto che gli algoritmi e il design delle piattaforme hanno contribuito a questa dipendenza. La causa ha coinvolto specificamente le modalità di funzionamento delle piattaforme e la loro influenza sul comportamento degli utenti.

Una giuria della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media sviluppata da Kaley G.M., una ventenne californiana che ha testimoniato in aula come YouTube, di proprietà di Google, e Instagram, di proprietà di Meta, abbiano alimentato la sua depressione e pensieri suicidi a partire dall'infanzia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: I social media sono progettati per creare dipendenza? È questa l’accusa pesantissima che ha portato il Ceo di Meta davanti a un tribunale di Los Angeles

Spagna, Sanchez annuncia divieto di accesso ai social media per gli under 16: “Responsabilità ai dirigenti delle piattaforme per contenuti illegali”Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni.

Approfondimenti e contenuti su Dipendenza da social media un tribunale...

Temi più discussi: Dipendenza da social, processo contro Youtube e Meta non riesce ad arrivare a sentenza; Perché il processo ai social network in corso negli Usa resta ancora senza un verdetto; Processo Meta e YouTube, verso il verdetto che può cambiare i social; La giuria del processo per dipendenza da social media dice di avere difficoltà a raggiungere un consenso.

Usa, sentenza storica: Meta e Google colpevoli per la dipendenza da socialIl verdetto è stato raggiunto nell’ambito di un processo sulla partito dalla una denuncia di una ventenne californiana. Cosa succede ora ... repubblica.it

Giuria California, Meta e Google responsabili per dipendenza dai socialMeta e Google sono responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani. È il verdetto raggiunto da una giuria di Los Angeles nell'ambito del processo sulla dipendenza da social media. (ANSA) ... ansa.it

Un approccio scientifico alla dipendenza da videogiochi nei minori richiede di distinguere tra uso intenso e comportamento patologico, analizzando meccanismi neurobiologici, criteri diagnostici e fattori di rischio. Dal punto di vista clinico, il riferimento principa - facebook.com facebook

Milan, la dipendenza da Rabiot è un nodo che va risolto: in attesa di Jashari e Ricci, serve un giocatore già pronto. Goretza nome caldo x.com