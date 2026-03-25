Dipendenza da social media un tribunale della California condanna Meta e Google | algoritmi e design delle piattaforme al centro della responsabilità civile

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giuria della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha deciso che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media di una persona. La decisione si basa sul fatto che gli algoritmi e il design delle piattaforme hanno contribuito a questa dipendenza. La causa ha coinvolto specificamente le modalità di funzionamento delle piattaforme e la loro influenza sul comportamento degli utenti.

Una giuria della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media sviluppata da Kaley G.M., una ventenne californiana che ha testimoniato in aula come YouTube, di proprietà di Google, e Instagram, di proprietà di Meta, abbiano alimentato la sua depressione e pensieri suicidi a partire dall'infanzia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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