Calhanoglu allarme rosso per l’Inter | Chivu in ansia per la finalissima | CM

Il centrocampista turco dell’Inter ha manifestato problemi fisici che preoccupano la squadra in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, prevista per mercoledì. Il tecnico nerazzurro esprime preoccupazione per le condizioni di Calhanoglu, mentre i medici stanno monitorando attentamente la situazione. La formazione milanese si prepara all’ultimo atto della competizione, in un momento di particolare attenzione per le condizioni del giocatore chiave.

Il centrocampista turco preoccupa il tecnico nerazzurro per l’ultimo atto di Coppa Italia contro la Lazio Non arrivano buone notizie per l’ Inter neo-campione d’Italia e Chivu sul fronte Calhanoglu, in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì prossimo. Finale a forte rischio per Calhanoglu (Ansa) – Calciomercato.it Il regista turco rimane ancora ai box e anche oggi ha lavorato a parte ad Appiano Gentile. L’ex Milan ha proseguito nel programma di recupero, dopo il nuovo infortunio al soleo del polpaccio accusato a fine aprile. ‘Calha’ ha saltato le ultime due sfide di campionato con Torino e Parma, con la finale dell’Olimpico a forte rischio come raccolto da Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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