Durante la semifinale dei playoff per i Mondiali 2026, la Turchia ha vinto 1-0 contro la Romania. Nel corso della partita, il centrocampista dell’Inter ha accusato un problema fisico, suscitando preoccupazioni per le sue condizioni. L’infortunio si è verificato giovedì 26 marzo, durante la partita disputata in casa dalla nazionale turca.

(Adnkronos) – Infortunio per Hakan Calhanoglu. Oggi, giovedì 26 marzo, il centrocampista dell’Inter ha accusato un problema fisico durante la semifinale dei playoff dei Mondiali 2026, vinta dalla sua Turchia per 1-0 in casa contro la Romania. Calhanoglu si è fermato nel finale della sfida, lamentando problema al polpaccio. Il centrocampista si è infatti accovacciato al 90? toccandosi ripetutamente il polpaccio sinistro e chiamando l’intervento dello staff medico della Turchia. Immediato il cambio di Montella, che ha inserito Kahveci al suo posto. A questo punto è da considerare in dubbio la sua presenza per la finale contro la vincente tra Slovacchia e Kosovo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Inter, ansia Calhanoglu: infortunio con la Turchia

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