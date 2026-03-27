Inter ansia Calhanoglu | allarme polpaccio nel finale di Turchia-Romania

L’Inter ha attivato le procedure di verifica sulle condizioni di Calhanoglu dopo che il centrocampista ha abbandonato il campo nel finale della partita tra la Turchia e la Romania, valida per i playoff mondiali. L’attenzione si concentra sul suo polpaccio, in seguito a una situazione di malessere durante il match. La squadra monitorerà eventuali sviluppi per valutare eventuali ripercussioni.

L’ Inter entra in stato di allerta per le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito malconcio dalla sfida valida per i play-off Mondiali tra la sua Turchia e la Romania. Nonostante la vittoria che proietta la selezione turca in finale, il regista nerazzurro ha accusato un fastidio al polpaccio nei minuti conclusivi del match, toccandosi ripetutamente la zona interessata prima di abbandonare il terreno di gioco. Il segnale preoccupa lo staff medico di Appiano Gentile, considerando che il calciatore è reduce da un recente stop forzato e che la gestione dei carichi di lavoro risulta determinante per evitare ricadute strutturali in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, ansia Calhanoglu: allarme polpaccio nel finale di Turchia-Romania Articoli correlati Leggi anche: Inter, ansia per Calhanoglu: problemi al polpaccio? Infortunio Calhanoglu, la Turchia vince ma il centrocampista preoccupa: uscito nel finale, condizioni da valutareConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Approfondimenti e contenuti su Inter ansia Calhanoglu allarme... Temi più discussi: FLASH | Allarme Calhanoglu! Il centrocampista dell'Inter esce nel finale di Turchia-Romania per un problema fisico; Inter, allarme Chalanoglu: il centrocampista esce per infortunio, le sue condizioni; La rinascita di Bisseck all'Inter: dall'errore Scudetto a pilastro con Chivu; Turchia in finale play-off: Inter in ansia, Calhanoglu va KO. Inter, allarme Calhanoglu: infortunio in Nazionale, diagnosi e tempi di recuperoL'Inter in ansia per Calhanoglu che si male durante Turchia-Romania: problema al polpaccio sinistro, diagnosi e tempi di recupero ... sport.virgilio.it Libero: Inter in ansia per Calhanoglu. In dubbio per la Roma? Al momento…Ansia anche per l'Inter, che attende ora il ritorno di ?aIhanoglu per valutarne le condizioni, scrive Libero ... msn.com Le parole di #Yildiz dopo Turchia-Romania - facebook.com facebook La Turchia batte la Romania e vola in finale playoff del Mondiale Ottima la prova di Kenan Yildiz I numeri della sua partita x.com