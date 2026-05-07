Calenzano | muore motociclista nello scontro con un’auto

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio a Calenzano, intorno alle 17, sulla strada provinciale 8 all’incrocio con via di Pagnelle. Un motociclista di 27 anni è deceduto a seguito dello scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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CALENZANO (FIRENZE) – Incidente mortale a Calenzano oggi, 7 maggio 2026. A perdere la vita un motociclista di 27 anni, intorno alle 17, sulla SP8 all’incrocio con via di Pagnelle. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista che stava andando in direzione Prato si sarebbe scontrato per cause ancora in fase di accertamento con un’auto. L’impatto è stato violentissimo, la moto distrutta è finita in un campo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul posto, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calenzano: muore motociclista nello scontro con un’auto Notizie correlate Gallicano: muore motociclista nello scontro con un’autoGALLICANO (LUCCA) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 12 aprile 2026, sulla via di Fondovalle a Gallicano. Sovicille: muore motociclista nello scontro con un’auto sulla provinciale 99SOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile 2026, sulla strada provinciale 99 a Sovicille (Siena). Contenuti e approfondimenti Calenzano: muore motociclista nello scontro con un’autoCALENZANO (FIRENZE) – Incidente mortale a Calenzano oggi, 7 maggio 2026. A perdere la vita un motociclista di 27 anni, intorno alle 17, sulla SP8 all’incrocio con via di Pagnelle. Secondo una prima ... firenzepost.it Calenzano, schianto in moto: muore a 27 anniCALENZANO. Un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane motociclista di 27 anni nel pomeriggio di giovedì 7 maggio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17, lungo la SP8, all’altezza dell’ ... msn.com