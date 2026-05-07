Il procedimento legale legato al calcioscommesse si conclude con un accordo tra le parti coinvolte. Fagioli e Tonali hanno optato per il patteggiamento, ottenendo la sospensione della pena. La notizia rappresenta la chiusura ufficiale di questa vicenda giudiziaria, che aveva attirato l’attenzione nel mondo dello sport e della giustizia. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando la definitiva conclusione del caso.

di Francesco Spagnolo Calcioscommesse, si chiude definitivamente il caso con il patteggiamento e la sospensione della pena per Tonali e Fagioli. Le ultime. Il mondo del calcio italiano cerca di mettersi alle spalle uno dei capitoli più bui della sua storia recente. La complessa indagine sul calcioscommesse, che ha scosso le fondamenta della Serie A, è arrivata a una svolta decisiva sul piano legale. I principali protagonisti della vicenda hanno finalmente definito la propria posizione, permettendo alla giustizia ordinaria di chiudere i fascicoli che pendevano su alcuni dei talenti più cristallini del nostro centrocampo. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni giudiziarie, la vicenda si è conclusa con decisioni differenziate per i profili più esposti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calcioscommesse, si chiude definitivamente il caso: Fagioli e Tonali hanno patteggiato con sospensione della pena. Le ultime

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